Twee gewonden bij politie-inval in Breda

Een buurtbewoner zegt tegen Omroep Brabant dat zij de berging van één van de verdachten moest aanwijzen. Vervolgens ging de politie met een stormram naar binnen. Het is nog niet duidelijk of er in de berging wat is gevonden.

Oosterhout

Gisteravond deed de politie in Oosterhout, niet ver van Breda, een inval bij een papierrecyclingfabriek. Met een pantservoertuig ramde de politie het toegangshek.

Brabantse media melden dat er een arrestatie is verricht. Volgens de politie is er geen verband tussen beide zaken.