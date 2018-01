Wekdienst 09/01: Machiavelliprijs voor Ploumen en mogelijk plagiaatrelletje

Wat heb je gemist?

Noord- en Zuid-Korea zijn voor het eerst in twee jaar weer officieel met elkaar in gesprek. Voornaamste gespreksonderwerp in de grensplaats Panmunjom is de mogelijke Noord-Koreaanse deelname aan de Olympische Winterspelen. Ook verbetering van de onderlinge betrekkingen staat op de agenda, maar hete hangijzers zoals de kernproeven van Noord-Korea zullen vermoedelijk niet worden besproken.

Ander nieuws uit de nacht:

• Oud-minister Ploumen (PvdA) krijgt dit jaar de Machiavelliprijs voor haar initiatief SheDecides. Daarmee zamelt ze geld in voor seksuele voorlichting en veilige abortus in ontwikkelingslanden.

• Nederlanders hebben afgelopen jaar een recordaantal buitenlandse vakanties geboekt, blijkt uit cijfers van het NBTC. Het aantal reizen steeg met 7 procent naar ruim 19 miljoen. De populairste bestemmingen waren Duitsland, Frankrijk en Spanje.

• En in Oosterhout is een arrestatieteam een recyclingbedrijf binnengevallen. De politie ramde het toegangshek met een pantservoertuig. Wat de reden was van de inval, is niet bekend.