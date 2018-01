Oud-minister Ploumen wint prijs voor succesvolle campagne

Oud-minister Ploumen (PvdA) krijgt dit jaar de Machiavelliprijs voor haar initiatief SheDecides. Daarmee zamelt ze geld in voor seksuele voorlichting en veilige abortus in ontwikkelingslanden. Met succes: afgelopen jaar kwam er bijna 400 miljoen euro binnen.

Ploumen startte SheDecides toen de Amerikaanse president Trump de financiering beëindigde van organisaties die zwangere vrouwen in het buitenland helpen bij abortus. Ze was toen nog minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Dat ze nu de Machiavelliprijs voor succesvolle communicatie krijgt, noemt Ploumen een verrassing en "een geweldige opsteker".

'Wonder van communicatie'

De jury is onder de indruk van de snelheid waarmee SheDecides bekendheid kreeg. "Binnen nog geen zes weken ontstond er een wereldwijde beweging van landen, fondsen en particulieren ten faveure van het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen en meisjes", staat in het juryrapport.

Dat is volgens de jury voor een groot deel te danken aan Ploumen zelf. "Ploumen is met haar zelfbewuste vastbeslotenheid een wonder van communicatie. Zij hield de ogen op de bal om te voorkomen dat vrouwen en meisjes in ontwikkelingslanden op achterstand zouden worden gezet."