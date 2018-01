Brexit-onderhandelaar praat Den Haag bij over vorderingen

De Europese brexit-onderhandelaar Michel Barnier bezoekt vandaag de Tweede Kamer. Hij heeft ook gesprekken met de werkgeversorganisaties en met premier Rutte en minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken.

Het bezoek is onder meer van belang omdat het Nederlandse parlement aan het eind van de onderhandelingen moet besluiten of het instemt met de deal En dat betekent voor Barnier vandaag ook veel luisteren.

Eten in het 'gewone' restaurant

Dat is precies de kracht van de Fransman. Hij heeft alle EU-lidstaten tot op het heden het idee gegeven dat met hun belangen rekening wordt gehouden. Zo is hij elke maand in het Europees Parlement in Straatsburg te vinden tijdens de vergadersessies. Barnier haalt zijn eten in het 'gewone' restaurant en staat alle parlementsleden die iets willen vragen vriendelijk te woord.

Hij spreekt ook met de meest fervente voorstanders van de brexit. Gisteren kwam Nigel Farage, de leider van de eurosceptische UKIP-partij langs. Farage heeft veel kritiek op de onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. We hebben toch niet gekozen om de EU te verlaten om vervolgens zes jaar lang aan het lijntje te worden gehouden, zei hij na afloop van zijn gesprek met Barnier.

Het extra werk

De toon in het Nederlandse parlement zal anders zijn. Nederland wordt de buitengrens, laat een van de politici die bij het gesprek aanwezig zijn, Pieter Omtzigt van het CDA, vooraf horen. Toch is ook hij kritisch: Omtzigt wil graag dat we ons kunnen voorbereiden op wat eraan komt. Bijvoorbeeld op de douane, de extra bureaucratie, het extra werk dat de buitengrens mogelijk kost. Wanneer hoort Nederland waarmee het aan de slag kan?

Nederlandse politici maken zich zorgen. De klok tikt sneller dan het tempo waarin naar oplossingen wordt gezocht, aldus Omtzigt. Nederland beseft volgens hem te weinig dat we hard geraakt zullen worden door de brexit. Onze economie deint mee op de Britse en Duitse golven, maar als de Britten wegvallen heeft dat gevolgen, ook voor onze begroting, benadrukt de CDA'er.