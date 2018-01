Singapore pakt 17 man op voor oliediefstal bij Shell

In Singapore zijn zeventien mensen opgepakt voor de diefstal van olie uit de Shell-raffinaderij in het land. Onder de verdachten zijn werknemers van het Nederlands-Britse bedrijf.

De arrestanten worden ervan beschuldigd dat ze afgelopen augustus olie hebben gestolen uit de raffinaderij op het eiland Pulau Bukom. Het complex is qua productie 's werelds grootste raffinaderij die volledig in bezit is van Shell. Over de omvang van de diefstal is niets bekendgemaakt.

De zeventien verdachten zijn mannen tussen de 30 en 63 jaar. Ze werden zondag aangehouden bij een serie invallen. Daarbij nam de politie een kleine olietanker in beslag, net als contant geld ter waarde van 1,9 miljoen euro.

De raffinaderij in Singapore is het centrum van de Shell-activiteiten in Oost-Aziƫ. Olie uit het Midden-Oosten gaat via Pulau Bukom naar belangrijke afzetlanden als China, Japan en Zuid-Korea.