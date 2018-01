Trucker bekent veroorzaken busongeluk Peru met 52 doden

Een Peruaanse chauffeur heeft bekend dat zijn vrachtwagen de bus raakte die vorige week van een klif viel ten noorden van de hoofdstad Lima. Bij het ongeluk kwamen 52 mensen om het leven.

De 40-jarige trucker werd direct na het ongeluk gearresteerd, meldt de BBC. Hij heeft toegegeven dat een van de wielen van zijn vrachtwagen de bus raakte, waarna die van de klif reed en honderd meter lager op het strand belandde.

Het ongeluk gebeurde op de kustweg Serpentín Pasamayo, in een bocht die in de volksmond ook wel de 'duivelsbocht' wordt genoemd. De vrachtwagenchauffeur zegt dat hij rond de 50 kilometer per uur reed, iets boven de snelheidslimiet, en de bus te laat zag aankomen. Hij wordt verdacht van doodslag. Zijn voorrarrest is verlengd met negen maanden.

Gevaarlijke weg

Slechts zes buspassagiers overleefden het ongeluk. Onder hen is een man die enkele seconden voordat het voertuig naar beneden viel, uit het raam sprong. Omdat er geen weg is naar het strand, werden de slachtoffers weggehaald met een helikopter.

De Serpentín Mayo loopt langs de Stille Oceaan en geldt als een van de gevaarlijkste wegen van Peru. Langs de weg staan geen vangrails of andere barrières om te voorkomen dat voertuigen van de klif rijden. De autoriteiten hebben de weg na het incident gesloten en zijn van plan een veiligere weg aan te leggen.