Joost vertrekt, maar de Formatievloggers gaan door

De politieke redactie van de NOS startte met vloggen tijdens de campagne in 2017, in de hoop iets te laten zien van wat er zich achter de schermen van politiek Den Haag afspeelde. Tegelijkertijd was er de wens om via YouTube een nieuwe doelgroep enthousiast te maken voor politiek.

Of Vullings straks ook gaat vloggen bij AVROTROS weet hij nog niet zeker. "Daar moet zeker wat gebeuren, maar ik heb daar nog niet echt iets voor verzonnen."

Hoe nu verder met het vlog?

Rietbergen en Van der Wulp gaan door met de politieke vlogs, gesteund door andere verslaggevers van de Haagse redactie van de NOS. Wekelijks komen ze met een politiek overzicht op YouTube. Zo is er de komende tijd aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.

En voorlopig is Joost ook nog gewoon in die vlogs te zien: hij vertrekt per begin april.

Vullings studeerde politicologie in Leiden en begon zijn loopbaan bij het Leids Nieuwsblad. Hij werkte sinds 2001 op de politieke redactie van de NOS, voornamelijk voor het NOS Radio 1 Journaal.