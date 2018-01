Noord-Korea en Zuid-Korea praten dinsdag weer - over kunstschaatsen

Noord- en Zuid-Korea praten dinsdag officieel voor het eerst in twee jaar weer met elkaar. Dat gesprek zal niet gaan over hete hangijzers zoals de kernproeven van het noorden of over een vredesbestand tussen de beide Korea's.

Wel gaat het vermoedelijk over de deelname van Noord-Korea aan de Olympische Winterspelen. Die zijn volgende maand in buurland Zuid-Korea. In het bijzonder gaat het over de vraag of de twee Noord-Koreaanse kunstschaatsers Ryom Tae-ok en Kim Ju-sik mogen deelnemen.

De eventuele deelname van Noord-Koreaanse atleten is bijzonder, want officieel zijn de landen nog met elkaar in oorlog. Toch gaat het waarschijnlijk gebeuren, zegt NOS-correspondent Marieke de Vries. "Het ziet er op dit moment wel naar uit dat Noord-Korea een delegatie naar de Olympische Spelen stuurt".

Zaterdag noemde een Noord-Koreaanse afgevaardigde bij het Internationaal Olympisch Comité (IOC) de deelname van de twee kunstschaatsers aan de Spelen "aannemelijk".