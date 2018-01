OM start proef met uitvoeren werkstraf in eigen asielzoekerscentrum

Bewoners van de asielzoekerscentra in Ter Apel en Musselkanaal die een taakstraf krijgen, moeten die vanaf vandaag uitvoeren in het azc waar ze verblijven.

De maatregel is een proef, bedacht door het Openbaar Ministerie. Het idee is dat andere bewoners zien dat delicten bestraft worden. Daarnaast moet de maatregel ervoor zorgen dat daders niet in herhaling vallen, schrijft RTV Noord.

Mensen die bijvoorbeeld schuldig zijn aan mishandeling, diefstal, vernieling, belediging of bedreiging, kunnen een taakstraf op locatie opgelegd krijgen. De delicten kunnen zowel op het terrein van het COA als daarbuiten zijn gepleegd.

Het is de bedoeling dat de taakstraf binnen een paar dagen nadat hij is opgelegd, wordt uitgevoerd. De proef van het OM duurt zes maanden. Daarna wordt gekeken of het plan een succes is.