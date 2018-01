Zelfs hooggeplaatste partijleden zijn niet meer onaantastbaar in Vietnam

Vietnam is een monsterproces gestart tegen 22 hooggeplaatste functionarissen van staatsoliebrief PetroVietnam, onder wie de hooggeplaatste politicus Dinh La Thang. De verdachten zouden bij het staatsbedrijf miljoenenverliezen hebben veroorzaakt en geld hebben verduisterd.

"Deze rechtszaak moet het signaal afgeven dat niemand in Vietnam onaantastbaar is", zegt Vietnam-deskundige Oscar Salemink.

'Laatste stukjes onkruid'

De 22 beklaagden waren niet geheel toevallig protegés van de voormalige premier Nguyen Tan Dung, die vorig jaar de strijd om het leiderschap van de Communistische Partij van Vietnam verloor. "Voor de partijleider zijn dit de laatste stukjes onkruid die verwijderd moeten worden", zegt Salemink.

Ook olietycoon Trinh Xuan Thanh staat terecht. Hij werd ruim acht maanden geleden ontvoerd door Vietnamese spionnen vanuit een park in Berlijn. Die ontvoering vergeleek de Duitse minister van Buitenlandse Zaken met 'een thriller over de Koude Oorlog'. Hoewel Thanh een tijdje van de radar verdween, zei de functionaris onlangs nog vrijwillig te zijn teruggekeerd naar Vietnam.

'Steeds grotere bedragen'

Met de rechtszaak slaat de communistische partij eigenlijk drie vliegen in één klap, vertelt Salemink. "Vietnam kent een lange traditie van showprocessen, rechtspraak is niet onafhankelijk. Deze zaak ruimt niet alleen de laatste restjes van een machtsstrijd op, maar is ook bedoeld om corruptie aan te pakken. Bovendien geeft het een signaal af dat je als partijlid niet meer zomaar wegkomt met corrupt gedrag."

Corruptie komt veel voor in Vietnam Vorig jaar stond de eenpartijstaat op plek 113 van de 176 in de corruptie-index van Transparency International. "Gewone Vietnamezen ergeren zich er dood aan. Hoewel corruptie niet nieuw is, valt het wel meer op naarmate Vietnam rijker wordt. Het gaat om steeds grotere bedragen."