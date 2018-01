Beving in top-3 van sterkste aardschokken in Groningen

De aardbeving bij Zeerijp van vanmiddag is de vijftiende in Noord-Nederland met een kracht van 3 of meer. Inmiddels zijn er volgens het KNMI meer dan duizend aardbevingen geweest, als gevolg van aardgaswinning.

De eerste beving die werd toegeschreven aan de gaswinning was in 1986. Van de vijftien zwaardere bevingen waren er enkele in Drenthe, rond het jaar 2000. De bevingen van 3 of meer in de provincie Groningen, hebben allemaal plaatsgevonden tussen het jaar 2003 en nu.