De 'nachtburgemeester' wordt wereldwijd langzaam serieus genomen

Amsterdam moet op zoek naar een nieuwe nachtburgemeester. Mirik Milan geeft zijn functie na zes jaar op. Er is veel veranderd, zegt hij terugkijkend. Maar op het gebied van diversiteit valt er nog een wereld te winnen.

Het nachtleven heeft zich positief ontwikkeld, vertelt Milan in het NOS Radio 1 Journaal. "We hebben door het beleid, dat onder sterke leiding stond van burgemeester Eberhard van der Laan, een nieuw soort moderne club ontwikkeld. Dankzij de 24-uursvergunning zijn clubs behalve een bar soms ook een galerie of een werkplek. Niet alleen drinken en dansen, maar ook een buurthuis." Daarnaast ging Milan de strijd aan met het vrouwentekort onder dj's.

De 'nachtburgemeester' is niet slechts een geuzennaam meer, maar een instituut geworden. "Ik noemde het altijd de 'prins carnaval' van de nacht, maar het is nu een onafhankelijk adviesorgaan voor het college van burgemeester en wethouders."

Eerst een geuzennaam, nu wereldwijd overgenomen

De titel begon ooit met knipoog. De Rotterdammer Jules Deelder kreeg in de jaren 70 de bijnaam 'nachtburgemeester' toegedicht van een fietsenmaker, omdat hij de dichter elke nacht de straat op zag gaan.

Het fenomeen wordt sinds enkele jaren "langzaam serieus genomen", zegt Milan. Wereldwijd worden er inmiddels nachtburgemeesters benoemd. Zo was Milan in september bij burgemeester Bill de Blasio van New York. "We're learning from the best", kreeg de Amsterdammer toen te horen. Binnenkort wordt daar een eerste 'night mayor' benoemd.

Eerder werd hij overgevlogen naar Londen om ervoor te zorgen dat het nachtleven daar "net zo bruisend als in andere Europese steden" zou worden. Ook in Parijs, Z├╝rich en New York werd de Amsterdamse 'pionier' gevraagd om expertise te delen.