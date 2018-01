Annuleringen en vertragingen door grote lekkage op vliegveld New York

Het John F. Kennedy-vliegveld in New York kampt met tientallen geannuleerde en honderden vertraagde vluchten door een grote lekkage. Nadat gistermiddag een waterleiding in een terminal was gesprongen, gutste het water door de hal.

Op het drukke vliegveld waren de afgelopen dagen al veel reizigers gestrand door de winterstorm die de afgelopen week de oostkust van de VS trof. De leiding lijkt door het extreem koude weer te zijn gesprongen, schrijft de beheerder van het vliegveld in een verklaring. In de getroffen ruimtes werd uit voorzorg de stroom afgesloten. Een deel van terminal 4 werd ontruimd.