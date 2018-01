Straten blank door gesprongen waterleiding Rotterdam

In Rotterdam is vanochtend een waterleiding gesprongen. Daardoor stond er op sommige plekken aan de Robert Kochplaats zo'n twintig centimeter water.

Bewoners van het plein werden door de politie uit bed gebeld om hun auto te verplaatsen. Het lek is inmiddels gedicht door monteurs van waterbedrijf Evides. Omdat de flats aan het plein een dubbele aansluiting hebben, heeft niemand zonder water gezeten.

Een omwonende zegt tegen RTV Rijnmond dat het de tweede keer is dat de waterleiding is gesprongen. Hij denkt dat het komt door verzakking. "Het zat er een beetje aan te komen. De straat is al twee keer open geweest en verzakt steeds."