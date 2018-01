Wekdienst 08/01: Nieuwe 'coldcasekalender' uitgedeeld en horeca bijeen in Amsterdam

Wat heb je gemist?

De Golden Globes 2018 stonden vannacht in het teken #MeToo. Presentator Seth Meyers opende de 75ste editie van de awardshow met: "Goedenavond, dames en overgebleven heren". Oprah Winfrey, die een oeuvreprijs kreeg, zei: "Er zal een dag aanbreken waarop vrouwen en mannen zullen opstaan die ervoor zorgen dat niemand ooit nog me too hoeft te zeggen." Het leverde haar een staande ovatie en lovende woorden op sociale media op. Overigens zijn er ook gewoon Golden Globes uitgereikt. De Brits-Amerikaanse film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri won vier prijzen, The Shape of Water kreeg er twee.

Ander nieuws uit de nacht:

• Israël herstelt stroomvoorziening Gazastrook: twee miljoen inwoners van het Palestijnse gebied krijgen weer zes tot acht uur per dag de beschikking over stroom, in plaats van een kleine vier uur.

• Hoogwaterpiek op komst, maar geen paniek bij Rijkswaterstaat: "Deze waterstanden kunnen we prima aan", zegt een woordvoerder. Morgenavond bereikt het water de hoogste stand.

• Import quinoa in vier jaar verdrievoudigd: in 2016 werd een recordaantal van 5,5 miljoen kilo zaden van de plant geïmporteerd. Dat is ruim drie keer zo veel als in 2012.

• Drugsbaas opgepakt voor bloedige gevangenisrellen Brazilië: het bendegeweld in de gevangenis in de deelstaat Goias eiste het leven van negen gedetineerden.

En dan nog dit:

Op sociale media is de speech van Oprah Winfrey bij de Golden Globes-uitreiking hét gesprek van de ochtend. Een greep uit de reacties: