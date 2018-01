Bloedbad door autobom in Syrische rebellenstad Idlib

Bij een aanslag met een autobom in de Syrische stad Idlib zijn zeker achttien mensen omgekomen. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Volgens het Turkse persbureau Anadolu zijn er minstens dertig mensen om het leven gekomen en zeventig gewonden gevallen bij vier explosies.

Een Anadolu-correspondent zegt dat de explosies plaatsvonden bij een parkeerplaats in het centrum van de stad. De hele provincie Idlib telt volgens de VN zo'n 2,5 miljoen inwoners, onder wie een miljoen ontheemden uit de rest van het land. Idlib is de grootste Syrische stad die nog in handen is van rebellengroepen, die elkaar bevechten.

Op beelden die op sociale media worden verspreid, is te zien dat de explosies auto's omver hebben geblazen en omliggende huizen veel schade hebben toegebracht. De aanslag is nog niet opgeëist.

In de provincie Idlib nam het Syrische leger vandaag de strategisch gelegen stad Sinjar in, meldt de Syrische staatstelevisie. Door de herovering zou de weg voor het leger naar luchtmachtbasis Abu Zuhour, die in handen is van rebellen, open liggen.