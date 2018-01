Parlement Iran eist vrijlating betogers en opheldering over politieoptreden

Het Iraanse parlement eist opheldering van de regering over het optreden tegen demonstranten. Betogers die ten onrechte zijn opgepakt, moeten volgens de parlementsvoorzitter onmiddellijk worden vrijgelaten. "We willen niet dat de rechten van mensen worden geschonden, puur omdat ze kritiek uiten", liet hij via zijn woordvoerder weten.

Volgens justitie in Iran zijn ongeveer 70 opgepakte betogers vanmiddag op vrije voeten gesteld en zullen er meer vrijlatingen volgen, maar de aanstichters van de onrust en relschoppers blijven vastzitten. Officiële cijfers over het aantal arrestaties tijdens de onrust zijn er niet, de schattingen variëren van 1000 tot 1800. Er vielen volgens de Iraanse autoriteiten zeker 21 doden.

Buitenlandse inmenging

De onrust in Iran begon op 28 december, in Mashhad. Dagenlang gingen mensen de straat op uit onvrede over de economische situatie in het land, waarbij uitzonderlijke leuzen werden geroepen als 'dood aan president Rohani' en 'dood aan ayatollah Khamenei'. Het waren de grootste ongeregeldheden in acht jaar; de autoriteiten traden hard op.

De laatste dagen is het voor zover bekend rustiger in Iran; in verschillende steden werd nog wel geprotesteerd vóór Rohani en tegen buitenlandse inmenging in Iran. Volgens de Iraanse regering is de onrust doelbewust aangewakkerd door onder meer de VS, Groot-Brittannië, Israël en Saudi-Arabië.

Hervormers en hardliners

Het Iraanse parlement vergaderde vandaag urenlang achter gesloten deuren over de situatie, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de regering en de veiligheidsdiensten. Die kregen veel kritiek op de manier waarop ze op de protesten hebben gereageerd.

Hervormers en hardliners in de Iraanse politiek zijn het niet eens over de aanleiding van de onrust. Hardliners zeggen dat de demonstranten zich keren tegen de hoge inflatie en het economische beleid van de hervormingsgezinde president Rohani. Zijn medestanders zeggen juist dat de demonstranten kwaad zijn over decennia van wanbestuur en omdat de hardliners hervormingen tegenhouden.

Geen Engelse les

Dit weekend werd ook bekend dat Iraanse basisschoolleerlingen geen Engelse les meer mogen krijgen. Als kinderen zo jong al Engels leren, opent dat de deur voor een westerse "culturele invasie", zei het hoofd van de Iraanse onderwijsraad op de staatstelevisie.

Engels wordt over het algemeen op Iraanse middelbare scholen onderwezen, maar sommige basisscholen bieden ook al Engelse lessen aan. Volgens de onderwijsfunctionaris is dat in strijd met de Iraanse wetten en voorschriften. Hij legde geen link met de vermeende westerse bemoeienis bij de onrust van de laatste tijd.