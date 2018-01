Moody Blues-oprichter Ray Thomas overleden

De Britse muzikant Ray Thomas is overleden. Hij had prostaatkanker en was 76 jaar.

Thomas was een van de oprichters van de band Moody Blues, die in 1967 het wereldberoemde nummer Nights in white satin uitbrachten. Thomas neemt in het lied de fluitsolo voor zijn rekening.

De Brit was zanger, liedjesschrijver en bespeelde veel instrumenten. Behalve de fluit beheerste hij ook de hobo, fagot en saxofoon. In 2002 stapte hij uit de Moody Blues, omdat het slecht ging met zijn gezondheid.

In de afgelopen editie van de Top 2000 stond Nights in white satin op nummer 124.