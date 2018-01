'Topdrukte' in Paleis Het Loo op laatste dag

Morgen staan de verhuiswagens voor de deur om de collectie over te brengen naar depots in Lelystad en Den Haag. De voorbereidingen voor de renovatie zullen naar verwachting drie maanden duren; in het voorjaar zal de daadwerkelijke verbouwing van start gaan.

De verbouwing zal naar verwachting zo'n 123 miljoen euro kosten. Er komt een grote expositieruimte onder het plein voor het hoofdgebouw en al het hout- en schilderwerk wordt gerenoveerd. Ventilatiesystemen worden vervangen en er wordt 4300 vierkante meter asbest weggehaald.

Tuinen en stallen

Verder verhuist de voormalige werkkamer van koningin Wilhelmina, inclusief het behang, naar de oorspronkelijke plek, een verdieping hoger. Ook de Bernhardkamer wordt weer op de juiste plek ingericht.

Medio 2021 wordt Paleis Het Loo heropend. Tijdens de verbouwing blijven de tuinen en stallen wel toegankelijk voor het publiek.