Deelnemers survivalrun Achterhoek onderkoeld, wateronderdeel geschrapt

De survivalrun in de Achterhoek over modderige terreinen, over weilanden, door sloten en over hindernisbanen wordt voor de 29e keer gehouden. De afstanden variëren van 6,5 (kinderen) tot 21 kilometer. Er doen zo'n 1400 mensen mee.

Ribbers: "De run is altijd in januari, dus die is altijd zwaar en koud. Maar dit jaar is de temperatuur lager dan normaal. EHBO-busjes rijden rond; die kunnen mensen oppikken die te veel last van de kou hebben."