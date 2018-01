Brandweer betaalt rookmelders voor bewoners flat Rotterdam

De brandweer Rotterdam-Rijnmond heeft voor ruim 200 bewoners van een flat in de wijk Ommoord de brandmelders zelf betaald. In oktober brak er brand uit in het appartementencomplex, waardoor ruim 150 woningen moesten worden ontruimd. Bij de brand kwam een 62-jarige man om het leven.

Volgens woordvoerder Maurice Lenferink is het voor het eerst dat de brandweer dit doet. Het gaat om een bedrag van 700 euro voor het installeren van zo'n 50 brandmelders, verdeeld over het hele flatgebouw.

Bedlegerig

De brandweer Rotterdam-Rijnmond komt bij branden steeds vaker uit op ouderen die zelfstandig wonen, maar nauwelijks zichzelf kunnen redden in noodsituaties. "In 2014 was er een grote brand in verzorgingshuis Het Lichtpunt. Daar moesten we dertien bedlegerigen evacueren."

Daarna heeft de organisatie twintig mensen ingezet op preventie, mede omdat het aantal zelfstandig wonende ouderen door het regeringsbeleid toeneemt. "Rookmelders zijn dan belangrijk, want zo hebben die mensen nog een kans 112 te waarschuwen en een brand te overleven."

De brandweer Rotterdam-Rijnmond heeft sindsdien met veel woningbouwverenigingen en verenigingen van eigenaren contact gezocht. "Tot nu toe hebben die duizenden rookmelders geïnstalleerd, allemaal op hun kosten."

Woningbouwvereniging Woonbron, eigenaar van de getroffen flat in Ommoord, wil ook wel meedoen, vertelt Lenferink. "Maar zij wilden slechts de helft betalen; de bewoners zouden de andere helft moeten betalen."

Uitkeringsgerechtigden

In een flat met relatief veel ouderen met een klein pensioentje, uitkeringsgerechtigden en statushouders is dat een probleem. "En die rookmelders moeten er gewoon snel komen. Vandaar dat wij de kosten ervan hebben betaald. Dat is uniek, maar we vonden het té belangrijk om hier lang over te onderhandelen."

Bewoner Maarten Plag is woedend over de opstelling van de woningbouwvereniging, schrijft RTV Rijnmond. "Het gaat hier wel om mensenlevens. We betalen een fors bedrag per maand. Met alles wat hier onlangs is gebeurd, zou Woonbron geen enkel risico moeten nemen."

De aanwezigheid van rookmelders in de flat aan de Söderblomplaats is wettelijk niet verplicht. Het gebouw voldoet aan de minimumeisen van het Bouwbesluit.