Verdachte van aanrijding fietsster meldt zich bij politie Eindhoven

De politie in Eindhoven heeft een man aangehouden die ervan verdacht wordt dat hij gisteravond op de Eisenhowerlaan een fietsster schepte en daarna doorreed. Hij heeft zich vandaag zelf bij de politie gemeld. Uit een eerste onderzoek blijkt dat het rijbewijs van de 29-jarige man is verlopen.

Na de aanrijding bleef het slachtoffer, een 45-jarige vrouw, zwaargewond achter op straat. Zij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels is zij buiten levensgevaar, meldt de politie.

De auto, een Volkswagen Polo, werd na een oproep via Burgernet een uur later teruggevonden. Hij stond slordig geparkeerd voor een woning op de Boschdijk, ruim acht kilometer verderop. Onderzoek in en rond het huis leverde niets op. De Polo is meegenomen voor technisch onderzoek.