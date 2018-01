Gebiedsverbod voor demonstranten Iraanse ambassade

Facebook

Op een video op Facebook is te zien dat het gaat om een steunbetuiging aan de anti-regeringsbetogers in Iran. De groep roept in het Farsi leuzen als "Dood aan de Islamitische Republiek" en "Weg met het regime".

Sinds vorige week zaterdag gaan in verschillende steden in Iran mensen de straat op om te protesteren tegen de regering.