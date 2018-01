Staking cabinepersoneel KLM morgen van de baan

De staking van het cabinepersoneel van KLM die de vakbond FNV Luchtvaart voor morgen had aangekondigd, is voorlopig van de baan. Gisteren bereikten KLM en vakbond VNC, die 70 procent van het personeel vertegenwoordigt, al een principeakkoord over een nieuwe cao voor het cabinepersoneel.

De FNV heeft zich op de hoogte gesteld van de overeenkomst, en schort de 24-uursstaking tot nader order op. In de conceptplannen is onder meer afgesproken dat het personeel tot juni 2019 structureel 3,5 procent meer loon krijgt en dat de werkdruk wordt verminderd.

'Lusten en lasten'

FNV Luchtvaart heeft nog wel inhoudelijke vragen over de concepttekst en komt pas met een definitief oordeel als ook die vragen beantwoord zijn. Zo is volgens de FNV de bezuiniging op het aantal cabinemedewerkers op lange vluchten niet teruggedraaid.

KLM zegt in een reactie verheugd te zijn dat de acties worden opgeschort. "Naar KLM's overtuiging ligt er een gebalanceerde overeenkomst die voor iedereen voordelen heeft, maar ook van iedereen een bijdrage vraagt", meldt het bedrijf.