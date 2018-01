Iraans parlement vergadert achter gesloten deuren over straatprotesten

Het Iraanse parlement is in een speciale zitting bijeen om te praten over de protesten tegen de politieke en religieuze leiders, die het land sinds eind vorig jaar in hun greep houden. Het parlement debatteert in deze bijeenkomst met leden van de regering over de oorzaken van die protesten.

Volgens de Iraanse staatsmedia zijn onder meer de minister van Binnenlandse Zaken, het hoofd van de inlichtingendienst en de secretaris van de Veiligheidsraad aanwezig zijn bij de vergadering, die achter gesloten deuren plaatsvindt. Later vandaag wordt de pers ingelicht over wat er besproken is.

Juridische bijstand

Op de agenda staat ook een verzoek van de hervormingsgezinde fractie om de gearresteerde demonstranten voldoende juridische bijstand te geven.

Iraanse veiligheidsdiensten traden hard op tijdens de protesten en hebben honderden mensen opgepakt. Precieze aantallen zijn niet bekend. Voor zover bekend kwamen bij de demonstraties tot nu toe 21 mensen om het leven.