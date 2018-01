Wekdienst 7/1: EK schaatsen en aanslag Charlie Hebdo herdacht

Wat heb je gemist?

Een automobilist heeft in Eindhoven een fietser aangereden en is vervolgens doorgereden. De vrouw raakte ernstig gewond en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De politie riep mensen op uit te kijken naar een auto met schade aan de voorkant. Die werd ruim acht kilometer verderop teruggevonden. Of de bestuurder is gepakt, is nog onduidelijk.