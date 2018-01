Boris Becker gaat strijd aan met racisme na 'negertweet' over zoon

Oud-tennisser Boris Becker roept in een Duitse krant op tot breed maatschappelijk verzet tegen racisme. Aanleiding is een tweet van een politicus van de rechts-populistische AfD waarin Beckers zoon een "halfneger" wordt genoemd.

Noah Becker, de 23-jarige zoon van de voormalige tenniscoryfee, werkt aan een carrière als dj en klaagde onlangs in een interview dat hij altijd wordt gezien als de zoon van zijn beroemde vader. AfD-parlementariër Jens Maier reageerde in een tweet: "Het lijkt erop dat deze kleine halfneger simpelweg te weinig aandacht krijgt."

De moeder van Noah Becker heeft Afro-Amerikaanse wortels.

Excuses

Maier bood later zijn excuses aan en zei dat niet hij, maar een medewerker de tweet had geplaatst. Noah Becker had al aangekondigd dat hij aangifte doet vanwege racisme, maar zijn vader roept nu op tot een nationaal debat. Ook twijfelt hij aan de integriteit van Maiers excuses. "Dat doet de AfD altijd: een stelling poneren en er dan afstand van nemen".

In een gastcolumn in de Welt am Sonntag pleit Boris Becker voor actie. "Het is tijd om op te staan, uw vinger op te steken en de straat op te gaan. Hier en over de hele wereld. Racisme zou niet langer getolereerd mogen worden."

De oud-tennisser is verbaasd hoe rustig zijn zoon reageert op de belediging op internet. "Met zijn jonge leeftijd loopt hij daarin al voor op mij. Ik ben veel emotioneler op dit thema."