13 houtsprokkelaars gedood in Senegal

In Senegal zijn bij een aanval op een groep houtsprokkelaars dertien mensen gedood. Zeven anderen zijn gewond geraakt, heeft het leger bekendgemaakt.

Het gebeurde in de buurt van de plaats Ziguinchor, in het zuiden van het land. Daar strijdt een groep separatisten al decennia voor onafhankelijkheid van de regio Casamance. De groep noemt zichzelf 'Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance' (MFDC). De aanval is nog niet opgeëist, maar er wordt rekening mee gehouden dat MFDC erachter zit.

Ook is het mogelijk dat de aanval een afrekening was vanwege de houtkap in het gebied. De bewoners waren volgens Franse media eerder al woest dat buitenstaanders er met hun hout vandoor gingen.

Het was de afgelopen jaren juist relatief rustig in Casamance, dat een van de armste regio's van Senegal is. Er wordt gevreesd dat de aanval voor instabiliteit zal zorgen in het gebied. Sinds de oprichting van MFDC in 1982 zijn er duizenden mensen omgekomen bij de strijd voor onafhankelijkheid.

In 2014 ging MFDC akkoord met een staakt-het-vuren. De laatste grote aanval van de groep was in 2013 toen 12 medewerkers van een Zuid-Afrikaanse explosievenopruimingsdienst werden gegijzeld.