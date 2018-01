Driekoningen: zwemrace in de Bosporus en heel veel koningen

Driekoningen is voor veel Nederlanders niet echt een bijzondere feestdag. In het zuiden van het land gaan kinderen langs de deuren om snoep op te halen, maar voor de meesten markeert het slechts het moment om de kerstboom de deur uit te doen.

In andere delen van Europa wordt de dag uitgebreider gevierd. Grieks-orthodoxe jongemannen in Istanbul zwemmen jaarlijks in de Bosporus op 6 januari. Het doel is het zo snel mogelijk achterhalen van een houten crucifix die in de zeestraat wordt gegooid.