'Mooie dorpen' moeten bewoners Chinese platteland uit armoede halen

"Ons dorp is enorm opgeknapt sinds we deel uitmaken van het 'mooie dorpen-project," zegt mevrouw Zhang. "De sanitaire voorzieningen en hygiƫne zijn verbeterd en dat is goed voor onze gezondheid."

Het mooie dorpen-project werd zo'n tien jaar geleden bedacht door de Communistische Partij, om na de ontwikkeling van de oostkust ook de plattelandsgebieden mee te nemen in de vaart der volkeren. In die tijd heette het project nog het 'nieuwe socialistische dorpen- project' en was het de bedoeling dat oude dorpjes zouden worden opgeknapt om zogenaamd 'rood toerisme' aan te trekken. Dat rode toerisme trekt rijkere Chinezen aan die terugverlangen naar de oude communistische tijd.

Muurschildering

In het Xitan-dorp is daarom ook een grote communistische muurschildering aangebracht, compleet met rode vlaggen en rode boekjes. Er komen nu zo'n honderd toeristen per dag.