De 'homo sapiens binoculair' op zoek naar kelderpissebed en slobeend

Boswachter Mark Kras van Nationaal Park Hollandse Duinen is enthousiast over de nieuwe ontwikkeling. "Vroeger leerde je de hele encyclopedie uit je hoofd, nu volstaat je smartphone. Kennis over de natuur is op deze manier heel makkelijk te delen."

"Mensen lopen hun rondje of gaan moutainbiken in de natuur", gaat hij verder. "En bij hun volgende rondje zijn ze nieuwsgierig naar wat er in dat gebied te vinden is." En dat resulteert in waardevolle waarnemingen.

"Het is een bijdrage aan ons werk. We leren door deze telling veel beter ons gebied kennen", zegt boswachter Kras. "Wat die vrijwillige tellers qua kennis vergaren kunnen wij met zes man, die er normaal rondlopen, nooit zelf ontdekken."