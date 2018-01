Week in beeld: vuurpijlen, VerhalenArk en vrieskou

Happy new year! Deze week stond natuurlijk vooral in het teken van de jaarwisseling. Van Kiribati tot New York en Rotterdam, overal in de wereld gingen de vuurpijlen de lucht in.

In New York was het koud tijdens de nieuwjaarsshow. Op sommige plaatsen in de VS werd deze week een temperatuur van -30 graden gemeten.

Geen extreme kou, wél veel wind in Nederland. De eerste storm van het jaar veroorzaakte voor zo'n tien miljoen euro schade aan huizen en auto's. En voor het eerst in de geschiedenis gingen de vijf stormvloedkeringen tegelijk dicht.

Verder begonnen 10.000 mensen het jaar fris met de nieuwjaarsduik in Scheveningen. En raakte in Peru een bus met ongeveer vijftig passagiers van een weg.

Dat en meer in de week in beeld.