Natte voeten dreigen voor Duitsers aan de Rijn, Moezel en Donau

Ook Nederland heeft te maken met hoogwater, niet alleen in de Rijn maar ook in de Waal. Het verantwoordelijke Waterschap Rivierenland heeft daarom een aantal toegangswegen naar kades in Woudrichem en Nijmegen gesloten.

In Woudrichem zijn afsluitbalken geplaatst in de Waterpoort. De gemeente Nijmegen neemt tal van maatregelen, om de gevolgen van een overstroming van de Waalkade te beperken. Vanaf morgen 18.00 uur is de kade verboden terrein voor verkeer. Ook is een aantal verlichtingsmasten uitgeschakeld en halen de gemeente en horeca-uitbaters obstakels weg.

Het advies in Zaltbommel om de auto niet te parkeren in de buurt van de Waal, komt voor een aantal automobilisten te laat. Daar is inmiddels een parkeerplaats bij het Bunkerschip overstroomd. Morgen volgt naar verwachting de parkeerplaats bij de Oude Wasserij.