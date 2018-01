Dna-onderzoek in moordzaak bejaarde weduwe uit 1992

In een nieuwe poging van een coldcaseteam om de moord op een weduwe uit Bladel op te lossen, heeft de Brabantse politie bij een onbekend aantal mensen dna afgenomen. De beloning voor de gouden tip over de moord uit 1992 is ruim verdubbeld: van 15.000 gulden naar 15.000 euro.

De 84-jarige Miet van Bommel werd in de nacht van 11 op 12 februari 1992 seksueel misbruikt en met grof geweld om het leven gebracht. Dat gebeurde in het pand in Bladel waar ze jaren voorheen een café runde.

Van Bommel was op het moment van de moord alleenstaand en hulpbehoevend. Ze was slechtziend en één van haar benen was geamputeerd. Onderzoek wees uit dat de dader was binnengekomen door de voordeur te forceren. Hij heeft Van Bommel niet beroofd.

Vorig jaar heeft het coldcaseteam van de politie de moordzaak opgepakt. Daarbij is onder meer het hemd dat Van Bommel droeg, opnieuw onderzocht. Met nieuwe dna-technieken vond de recherche sporen van een jonge man, mogelijk de verdachte. De politie denkt dat de dader in 1992 tussen de 18 en 25 jaar oud was. Dat betekent dat hij nu tussen 43 en 50 jaar is. Ook denkt de politie dat hij uit de omgeving van Bladel komt.

Opsporing Verzocht

Met die nieuwe gegevens stapte de politie vorig jaar naar de televisieprogramma's Opsporing Verzocht en Bureau Brabant. Uitzendingen leverden ongeveer honderd nieuwe tips op. "Die zijn stuk voor stuk nagetrokken. Er werden ook namen genoemd van mensen die in de ogen van tipgevers mogelijk betrokken zijn bij de dood van Miet van Bommel", meldt de politie. "Uiteindelijk is daar een aantal personen uit geselecteerd om dna af te staan. Dat dna wordt nu vergeleken met het dna dat wij hebben verkregen uit technisch onderzoek."

Omdat het onzeker is of het dna-onderzoek leidt naar de dader, doet het coldcaseteam opnieuw een oproep aan eventuele getuigen. "Wie is de man die de 84 jaar oude Miet van Bommel seksueel misbruikte en om het leven bracht? Heeft u zelfs maar een flauw vermoeden, laat dan van u horen. Er is destijds al een beloning van 15.000 gulden uitgeloofd voor de tip die leidt tot een oplossing van deze schokkende zaak. Die beloning is nu verhoogd naar 15.000 euro."

De resultaten van het dna-onderzoek worden volgens Omroep Brabant in de loop van 2018 verwacht.