Video: wat doe je met regenwater als er echt te veel naar beneden valt?​

Nederland is een nat land, dat is geen geheim. Maar in de afgelopen maand viel er wel heel veel neerslag, veel meer dan gebruikelijk. In De Bilt, waar het KNMI gevestigd is, kwam er zelfs 163 millimeter regen naar beneden. In een normale decembermaand is dat 76 millimeter.

Door die neerslag - die ook in de buurlanden van Nederland is gevallen - staan veel rivieren op dit moment een stuk hoger dan gebruikelijk. Je zou denken dat die regen tijdens het vallen in de bodem verdwijnt, maar nee. Nederland heeft de natste ondergrond van Europa, blijkt uit onderzoek van een speciale watersatelliet (de SMOS). Als het regent, kan er dus maar weinig water bij omdat de bodem nog vol zit. Dat kan leiden tot problemen, zeker bij hevige neerslag zoals afgelopen maand.

Mede daarom wordt in Nederland al jaren gezocht naar andere opvangmogelijkheden voor het overtollige regenwater. Zowel in de stad als op het platteland zijn daar oplossingen voor bedacht. We gingen langs bij twee van die 'oplossingen'. Welke dat zijn en hoe ze werken, zie je in de video hieronder: