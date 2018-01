Onderzoek naar aanval op blauwhelmen Congo

De Verenigde Naties starten een onderzoek naar de aanval op een VN-basis in Congo, waarbij vorige maand vijftien VN-militairen uit Tanzania omkwamen. Dat heeft secretaris-generaal Guterres bekendgemaakt. Naast vertegenwoordigers van de VN bevat het onderzoeksteam ook twee officieren uit het leger van Tanzania.

De aanval vond plaats op 7 december in de provincie Noord-Kivu in het oosten van de Democratische Republiek Congo en was vermoedelijk het werk van islamistische rebellen uit Uganda. Ze overvielen de militaire basis rond de avondschemering en na een vuurgevecht van meer dan drie uur moest de VN dus vijftien doden en liefst 53 gewonden betreuren. Ook kwamen vijf Congolese soldaten om. Het was de dodelijkste aanval op een vredesmissie in 25 jaar tijd.

Het onderzoek van Guterres richt zich niet alleen op de omstandigheden van de aanval. Ook wordt de staat van de vredesmissie onder de loep genomen en gekeken hoe nieuwe aanvallen voorkomen kunnen worden.

Grondstoffen

Er zijn veel milities actief in Congo. De VN probeert al bijna tien jaar vrede te stichten, maar vooral in het oosten van het land is het chaos. Er wordt veel gestreden om de grondstoffen diamant, goud en coltan die er te vinden zijn.

De VN heeft zo'n 16.000 blauwhelmen gestationeerd in Congo. Desondanks slaan dagelijks zo'n 5000 mensen voor het geweld op de vlucht.