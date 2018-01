Amerikaanse transgender-inbreker wil naar vrouwengevangenis

Een transgender-vrouw uit Chicago die een celstraf in een mannengevangenis uitzit, heeft een zaak aangespannen om overgeplaatst te worden naar een gevangenis met vrouwen, zodat ze niet meer wordt mishandeld.

De 26-jarige Deon Hampton zit in een gevangeniscomplex in het zuiden van Illinois een straf van tien jaar voor inbraken. Ze zegt dat de bewakers haar geregeld seksueel misbruiken, treiteren en slaan.

In theorie kan de gevangenisdirecteur de als man geboren Hampton overplaatsen naar een vrouwengevangenis, maar in de praktijk gebeurt dit zelden. Uit cijfers van vorig jaar blijkt dat er geen enkele transgender in de twee vrouwengevangenissen in de Amerikaanse staat zit; wel zijn er 28 transgenders in de 22 mannengevangenissen van Illinois.

Systeem verstoren

De advocaat van de federale gevangenis zegt dat Hampton vooral probeert om het systeem te verstoren. Hij stelt dat ze in sessies met gezondheidsmedewerkers van de gevangenis nooit had aangegeven dat ze een vrouw was en zegt dat ze juist "akkoord was met het zijn van een man".

Hampton zelf claimt bewijs te hebben dat ze zich op vijfjarige leeftijd al als vrouw identificeerde. Een federale rechter gaat zich nu over de zaak buigen.

Strafvermindering

In het verleden zijn in de VS soortgelijke zaken geweest. Zo klaagde een vrouw die in een mannengevangenis in Massachusetts werd mishandeld vorig jaar de sheriff aan. Uiteindelijk stemde ze ermee in om de zaak te laten rusten, in ruil voor een lichte strafvermindering.

Naar verwachting duurt het weken voor er een beslissing wordt genomen in de zaak over Deon Hampton.