Corruptie-onderzoek naar liefdadigheidsorganisatie Clintons

De FBI en het Amerikaanse Openbaar Ministerie doen al maanden in het geheim onderzoek naar mogelijke corruptie bij de Clinton Foundation, de liefdadigheidsorganisatie van Bill en Hillary Clinton. Dat melden Amerikaanse media. Wat de aanleiding is voor het onderzoek is niet duidelijk.

De politieke website The Hill was de eerste die erover berichtte, op basis van bronnen. De federale diensten zelf willen er niets over zeggen.

Volgens de bronnen wordt onderzocht of geldschieters van de stichting politieke gunsten hebben ontvangen of speciale toegang hebben gekregen tot Hillary Clinton in de tijd dat ze minister van Buitenlandse Zaken was. Dat was van 2009 tot 2013. Ook zou worden onderzocht of de stichting zich aan de belastingregels heeft gehouden.

Het is al het zoveelste corruptie-onderzoek naar de liefdadigheidsorganisatie van de Clintons. Volgens een woordvoerder van de stichting zijn de beschuldigingen politiek gemotiveerd. Het onderzoek zou de aandacht moeten afleiden van het FBI-onderzoek naar mogelijke banden tussen het campagneteam van Donald Trump en Rusland in de aanloop naar de verkiezingen van 2016.