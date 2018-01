Demonstranten klimmen over hek en bekogelen Iraanse ambassade in Den Haag

De arrestanten worden onder meer verdacht van poging tot brandstichting, openlijke geweldpleging en verstoring van de openbare orde. Het is nog niet bekend of er schade is. Alle acht arrestanten zitten vast en moeten nog worden verhoord.

Politiepost

De Iraanse ambassade werd tot voor kort nog permanent door de politie beveiligd. Het is onduidelijk waarom de politiepost bij de ambassade is weggehaald. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, de instantie die onder meer gaat over de beveiliging van ambassades, betekent dat niet dat de Iraanse ambassade nu minder goed beveiligd wordt.

De politie laat weten dat de beveiliging van de ambassade naar aanleiding van het incident is aangescherpt.

Protest in Iran

Sinds afgelopen zaterdag gaan in verschillende steden in Iran mensen de straat op om te protesteren tegen de regering, een zeldzaamheid in het streng religieuze land. Er zouden daarbij meer dan twintig doden zijn gevallen. Honderden mensen zijn gearresteerd. De protesten begonnen als uiting van frustratie over de economische situatie.

Het is de vraag hoe breed de protesten tegen de Iraanse regering worden gedragen. Ook duizenden voorstanders van de regering gingen in meerdere steden de straat op. Vermoedelijk waren deze demonstraties door de regering georganiseerd.