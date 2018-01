En weer is het onzeker of de kerncentrales in België in 2025 wel sluiten

We interviewen Meire in het wetenschapsmuseum Technopolis in Mechelen. De energieverbruikers van de toekomst komen daar in aanraking met de techniek van de toekomst. Kinderen richten in een van de hallen een windkanon op turbines met verschillende vormen, om te kijken welke vorm het meeste energie oplevert..

Om ervoor te zorgen dat deze kinderen over twintig jaar niet in het donker zitten, moet er nu geïnvesteerd worden. "Er moet geld gestoken worden in duurzame energie, maar dan nog moeten er drie gascentrales bij komen om de pieken op te vangen als er in de winter bijvoorbeeld te weinig zon is", zegt Meire. "De rest van het jaar hoeven die centrales niet te draaien. Maar wil je daar klaar voor zijn, dan moet je nu beginnen met plannen. En dat gebeurt dus onvoldoende."

Online-enquête

Juist omdat er nog geen alternatief is, gelooft bij de centrale in Tihange niemand dat de laatste reactor in 2025 wordt stilgelegd. Ze hebben erover mee mogen praten. Hoe België de komende decennia met zijn energie moet omgaan, staat beschreven in het Energiepact. Bedrijven, politici en de energiesector zelf hebben er heel 2017 over vergaderd. En ook de burger kreeg inspraak via een online-enquête. Het was een ingewikkelde vragenlijst die goed gelezen moest worden, en het verbaast dan ook niet dat in Tihange naar eigen zeggen niemand hem heeft ingevuld.

Maar het pact is er gekomen, met daarin de afspraak om in 2025 te stoppen met het opwekken van kernenergie. Vier milieuministers (de federale, de Vlaamse, de Waalse en de Brusselse) zetten hun handtekening eronder. Maar de voorman van de N-VA, Bart de Wever, zei onlangs dat de kernuitstap wat hem betreft inzet wordt van de federale verkiezingen. De angst voor onvoldoende of hele dure energie spreekt natuurlijk aan. De verkiezingen zijn pas in 2019. Er komt een moment dat het te laat is voor alternatieven.