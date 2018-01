Succesvolle proef met echo bij huisarts uitgebreid

Een proef in de regio Den Haag met een radioloog die naar de huisartsenpraktijk komt, is een groot succes, zegt initiatiefnemer Robert Weij in Nieuws en Co op NPO Radio 1.

Patiënten zijn enthousiast omdat ze niet meer naar een ziekenhuis hoeven te gaan voor een echo. Ook scheelt het ze geld, want omdat het bij de huisarts gebeurt, gaat het niet van hun eigen risico af. Verder gaven patiënten aan dat ze het fijn vinden dat de uitslag van de scan direct wordt besproken in het bijzijn van de huisarts.

Ook de radioloog en de huisarts vinden het fijn dat ze kunnen overleggen met elkaar over wat de echo laat zien en zo komen ze samen vaak tot een betere diagnose van het probleem.

Kosten gedaald

Als laatste zijn ook zorgverzekeraars CZ en Menzis, die aan de proef meewerkten, er blij mee, want de kosten van een echo zijn hierdoor met een kwart gedaald. Dat komt onder andere door het slimmer inplannen van afspraken en het niet hoeven huren van ruimtes in het ziekenhuis.

Tijdens de proefperiode, die in mei begon en tot december duurde, zijn duizend patiënten geholpen door de 'reizende radioloog'. Die heeft een echo-apparaat bij zich ter grootte van een laptop en gaat daarmee langs de deelnemende huisartspraktijken.

Honderden huisartsen

Vanwege de positieve ervaringen van alle partijen wordt de proef in de regio Haaglanden verder uitgebreid en ook in Den Bosch wordt een proef gestart. Daardoor doen er straks honderden huisartsen mee aan de proef. Met de regio's Westland, Rotterdam en Zwolle zijn inmiddels ook gesprekken gestart over deelname aan de pilot.