'Deporteer dit uitschot': hatelijke reacties op Oostenrijkse Nieuwjaarsbaby

Alper en Naime Tamgac hadden zich de eerste dagen van hun dochter Asel wellicht iets anders voorgesteld. De baby werd in de Nieuwjaarsnacht om 0.47 uur geboren en was daarmee de eerste Weense baby van het nieuwe jaar. De Oostenrijkse tabloid Heute zette daarom een foto van het kersverse gezin op zijn Facebookpagina.

Met een stroom aan negatieve reacties als gevolg. "Ik hoop op een wiegendood", "Als ze 18 is, is ze al een terrorist" en "Deporteer dit uitschot meteen", waren enkele van de vele reacties op de foto, waarop de moeder een hoofddoek draagt en waarbij de Turkse namen van het gezin in het bijschrift worden genoemd.

Al snel verwijderde Heute de meest kwetsende reacties op de Facebookpagina. Na een paar uur werd de functie waarmee je op de foto kon reageren uitgeschakeld. Tegen enkele mensen die reageerden, is aangifte gedaan.

Mooie woorden

De katholieke hulporganisatie Caritas sprong voor het gezin in de bres en plaatste een bericht op Facebook met daarin het verzoek om te reageren met "felicitaties en mooie woorden". De bedoeling was om alle positieve reacties te bundelen en deze in boekvorm aan de ouders te overhandigen.

Het bericht werd duizenden keren gedeeld, maar bleek vanochtend van Facebook te zijn gehaald. De beheerder van de pagina van Caritas zegt inmiddels contact te hebben met Facebook over het weghalen van het bericht.

Ruk naar rechts

Bij de verkiezingen van afgelopen najaar maakte Oostenrijk een ruk naar rechts. De christendemocratische ÖVP kwam als winnaar uit de bus en vormde een coalitie met de rechts-populistische FPÖ. Die partij heeft als speerpunt de strijd tegen illegale immigratie.

Veel politieke commentatoren zien een verband tussen de politieke ontwikkelingen en de hatelijke reacties op de geboorte van de eerste Weense baby van dit jaar.