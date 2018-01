Acteur Westwick uit BBC-serie gezet na aantijgingen seksueel misbruik

De Britse acteur Ed Westwick is uit de BBC-serie Ordeal by Innocence gezet naar aanleiding van beschuldigingen van seksueel misbruik. Westwick, die bij het grote publiek bekend werd door zijn rol in de Amerikaanse dramaserie Gossip Girl, wordt in de mini-serie vervangen door acteur Christian Cooke.

In november stelde de BBC de uitzenddatum van de serie uit, nadat twee vrouwen Westwick van seksueel misbruik hadden beschuldigd. De serie zou oorspronkelijk in de kerstperiode worden uitgezonden. Een andere serie waarin Westwick speelt, White Gold, legde de opnames stil.

Na de beschuldigingen zei Westwick zich op "geen enkele manier aan welke vrouw dan ook" te hebben opgedrongen.