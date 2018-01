Dode bij Nieuwjaarsbrand Buren blijkt omgebracht

De 21-jarige vrouw uit Buren die in de Nieuwjaarsnacht om het leven kwam, blijkt het slachtoffer van een misdrijf. Dat volgt uit onderzoek van het rechercheteam, schrijft Omroep Gelderland.

De vrouw kwam om in haar woning in een appartementencomplex in het Gelderse dorp. Haar lichaam werd gevonden na een brand. Het gaat om een woning van een begeleidwonenstichting.

De identiteit van het slachtoffer is na sectie vastgesteld. Daarbij werd ook duidelijk dat zij door een misdrijf om het leven is gekomen en dat de woning is aangestoken.