Wekdienst 5/1: uitspraak volleybaltrainer en eerste (dure) tonijn in Tokio

Ander nieuws uit de nacht:

• ChristenUnie: uitstel opening Lelystad Airport tot 2020: de partij denkt dat het niet mogelijk is om het vliegveld in 2019 te openen, zoals de bedoeling is. Eerst moet er duidelijkheid zijn over het milieu en de geluidsoverlast.

• Australian Open mist weer topper: Serena Williams meldt zich af: titelverdedigster Williams zal deze maand niet meedoen in Melbourne. Gisteren liet Andy Murray al weten dat hij niet zal tennissen op het toernooi.

• Tiende vrachtwagen rijdt zich klem in tunnel in Waalwijk: een raar soort jubileum: voor de tiende keer is een vrachtwagen klem komen te staan in de tunnel onder de A58. Een takelwagen moest er aan te pas komen om de wagen weg te halen.