A4 bij Bergen op Zoom in beide richtingen uren dicht door brandende vrachtauto

De A4 bij Bergen op Zoom is in beide richtingen afgesloten. Dat is het gevolg van een brandende vrachtwagen. In de auto werd frituurvet vervoerd. De brand was rond 07.30 uur geblust.

Het vet en bluswater zijn bij knooppunt Zoomland op de rijbaan terechtgekomen. In verband daarmee zijn beide richtingen afgesloten. Nu het vuur uit is, moet het gladde wegdek worden schoongemaakt.

De afsluiting duurt tot 13.00 uur, zegt Rijkswaterstaat. Aanvankelijk zou de weg richting Antwerpen om 08.30 uur opengaan, maar door aanrijdingen in de file is dat uitgesteld.

Verkeer richting Rotterdam en Antwerpen moet omrijden via Breda.