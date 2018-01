Noord-Korea aanvaardt uitnodiging van Zuiden om te praten

Voor het eerst in meer dan twee jaar gaan hoge vertegenwoordigers van Noord- en Zuid-Korea weer om tafel zitten. Volgens Zuid-Korea gaat het Noorden in op de uitnodiging om volgende week in Panmunjom te overleggen. Dat dorp ligt in de gedemilitariseerde zone tussen beide landen.

Zuid-Korea deed het Noorden afgelopen dinsdag een voorstel. Het land wil graag praten over de mogelijke deelname van Noord-Korea aan de Olympische Winterspelen, volgende maand in Pyeongchang.

De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un had in zijn nieuwjaarstoespraak gezegd dat hij overweegt sporters naar de Spelen te sturen. Hij noemde de deelname van zijn land een mooie mogelijkheid om de eenheid van het Koreaanse volk te tonen.

Het gesprek in Panmunjom zal niet alleen over de Winterspelen gaan, maar ook over het verbeteren van de onderlinge relatie in het algemeen. Eergisteren werd al een andere diplomatieke doorbraak bereikt: de directe telefoonlijn tussen beide landen werd weer in gebruik genomen.