Tiende vrachtwagen rijdt zich klem in tunnel in Waalwijk

Het is een raar soort jubileum: voor de tiende keer is een vrachtwagen klem komen te staan in de tunnel onder de A59 bij Waalwijk. Wat de gemeente ook probeert om chauffeurs te waarschuwen, baten doet het nog niet.

Vanavond reed zich opnieuw een chauffeur klem. Hij heeft nog geprobeerd om weg te komen door de banden van zijn truck leeg te laten lopen, maar dat was niet genoeg. Een takelwagen moest er volgens Omroep Brabant aan te pas komen om de wagen weg te halen. Vorige week gebeurde dat ook, en in september was het twee keer raak.

De gemeente en Rijkswaterstaat zitten flink in hun maag met het viaduct dat 3,6 meter hoog is. Meerdere borden geven de hoogte van het viaduct aan. Ook hangt er een ketting voor het viaduct die geluid maakt als te hoog verkeer de overgang nadert. Omdat dat nog niet genoeg was, zijn twee weken geleden een eindje voor de tunnel extra verkeersborden geplaatst.

Zowel de gemeente als Rijkswaterstaat stelt dat het viaduct echt niet lager is dan de 3,6 meter die de borden aangeven.