Mark Zuckerberg wil in 2018 de problemen van Facebook oplossen

Tegenwoordig denken mensen daar anders over, zegt Zuckerberg. "Met de opkomst van een aantal grote technologiebedrijven, en overheden die de technologie gebruiken om de bevolking in de gaten te houden, denken mensen dat het juist die techreuzen en overheden zijn die steeds machtiger worden."

Wel zijn er volgens hem tegenbewegingen gaande. "Cryptomunten bijvoorbeeld brengen de macht terug bij de mensen, maar dat soort zaken zijn moeilijk te beheersen. Ik wil me graag verdiepen in de voor- en nadelen van deze technologie om te kijken hoe we deze het beste kunnen gebruiken in onze diensten. Dit wordt een jaar van zelfverbetering en ik zie ernaar uit om samen onze problemen op te lossen."

Mandarijn

Ieder jaar stelt Zuckerberg zich een persoonlijk doel. Vorig jaar wilde hij een rondreis door Amerika maken en in elke staat met mensen praten en dat lukte hem. In voorgaande jaren wilde hij onder meer 365 mijl hardlopen, 25 boeken lezen en de taal Mandarijn leren.

"Het doel voor dit jaar lijkt misschien niet echt een persoonlijke uitdaging", zegt Zuckerberg. "Maar het aanpakken van deze problemen is voor mij leerzamer dan ieder ander doel."