Vrees voor tienduizenden nieuwgeborenen in volle Rohingya-kampen

Dit jaar zullen 48.000 baby's worden geboren in de toch al overvolle vluchtelingenkampen voor Rohingya in Bangladesh, voorspelt de internationale hulporganisatie Save the Children.

Volgens de organisatie is het risico groot dat de nieuwgeborenen ziek of ondervoed worden en daardoor binnen vijf jaar sterven. De meeste kinderen zullen zonder medische zorg in de tent van hun ouders worden geboren.

Save the Children baseert de voorspelling op het aantal zwangere en jonge vrouwen onder de vluchtelingen. Meer dan 600.000 Rohingya zijn van Myanmar naar Bangladesh gevlucht. Volgens de VN voerde het leger in Myanmar een etnische zuivering uit tegen de bevolkingsgroep.

Vrijwillige terugkeer

Rohingya-moslims vormen in het boeddhistische Myanmar een vervolgde minderheid. In september trad het leger meedogenloos op in de deelstaat Rakhine, waar veel Rohingya wonen, na een aanval van Rohingya-opstandelingen op politieposten.

Bangladesh onderhandelt met Myanmar over een eventuele vrijwillige terugkeer van gevluchte Rohingya, maar het is de vraag of Myanmar hun veiligheid zal garanderen.